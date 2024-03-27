Теперь на тени и отражения можно будет смотреть, если максимально приблизить камеру. Вопрос только: зачем?

В середине марта NVIDIA пообещала, что при сотрудничестве с Blizzard в Diablo IV в конце месяца будет введена трассировка лучей. Модное явление в компьютерной графике, которое пытаются встроить в максимально возможное количество видеоигр, чтобы оправдать появление всё новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX по всё более неоправданно высоким ценам, отныне имеется и в Action/RPG от Blizzard.

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Непосредственно в Diablo IV трассировка лучей будет отвечать за усовершенствование теней, а также за отражения в воде, окнах и на броне. Насколько подобные технологии актуальны в видеоиграх с видом сверху, в которых, чтобы заметить отражения, нужно максимально приближать игровую камеру, чем практически никто никогда не занимается, вопрос крайне спорный и дискуссионный.

Впрочем, одной только трассировкой лучей обновление 1.3.5 не ограничивается: вместе с ней в игре исправляются различные ошибки, а также вводятся изменения, повышающие общую стабильность и производительность Diablo IV.

Примечательно, что рейтрейсинг стал доступен и в консольных версиях игры, но, как вы понимаете, по причине заведомо несоответствующих современным требованиям технических возможностей консолей текущего поколения активация трассировки лучей приведёт к снижению частоты кадров до 30 fps. Что, естественно, критически мало и ни в какие ворота не лезет.