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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard представила для Overwatch 2 героя Авентюру, оснащённого мощным буром и способного перемещаться под землёй
Развитие игры явно идёт куда-то не туда.

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Поскольку выход новых игровых персонажей напрямую влияет на «онлайн» в Overwatch 2 — по крайней мере, временно — а, следовательно, позволяет продать большему количеству пользователей облики героев по заведомо завышенным ценам, то не стоит удивляться тому, что новые персонажи в геройском шутере от Blizzard появляются с запредельной частотой. Персонаж-бурильщик-подкопщик был показан Blizzard ещё несколько месяцев назад, и вот, теперь разработчики официально его представили и заявили, что он войдёт в состав игры уже со стартом десятого сезона.

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Зовут нового героя (или героиню, понять это крайне непросто) Авентюра (Venture), он принадлежит к классу «Урон», и его отличительной особенностью является, естественно, его основное оружие, совмещающее в себе сверхмощный бур и энергетическую винтовку. Бур позволяет Авентюре буквально закапываться в землю и добираться таким образом до противников, попутно расталкивая тех оппонентов, которые встанут у него на пути.

Насколько эти возможности будут актуальными в реалиях Overwatch 2, пока что, естественно, непонятно. Одно точно: Blizzard отказалась от идеи добавления персонажей с одной из двух целей — либо ради внесения необходимых геймплейных возможностей, либо ради развития сюжета. В случае с Авентюрой лично мы не видим ни геймплейной необходимости в таком персонаже, ни уж тем более идеи развития местного «лора», особенно при учёте того факта, что Blizzard отказалась от создания PvE-режима, ради которого изначально вообще-то и анонсировала Overwatch 2.

Таким образом, Overwatch 2 всё дальше углубляется в средство выбивания денег из геймеров. Радует хотя бы то, что отныне все новые персонажи не будут закрыты за боевым пропуском, а будут доступны всем и сразу вместе со стартом очередного мультиплеерного сезона. Это дарует надежду на то, что новые герои Overwatch 2 больше не будут выходить в полностью «поломанном» с точки зрения баланса состоянии ради повышения продаж боевых пропусков. В целом же наше мнение остаётся прежним: действующий состав разработчиков Overwatch 2 давно уже потерял понимание того, что необходимо делать с игрой и какие к ней запросы у игрового сообщества. Добавление контента, причём в большинстве случаев совершенно ненужного, просто ради добавления контента — это не стратегия.

#blizzard #overwatch 2
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