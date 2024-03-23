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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Известный инсайдер утверждает, что запуск Overwatch 2 не оправдал ожиданий Blizzard, а разработчиков лишили денежных бонусов
Наобещать с три короба, а потом ничего не сделать. Действительно, что тут пошло не так?

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Компания Blizzard столкнулась с непростой задачей реанимации популярности онлайн-шутера Overwatch 2, который не оправдал финансовых ожиданий, что, в свою очередь, отразилось на вознаграждении разработчиков.

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Как сообщает сотрудник издания Bloomberg Джейсон Шрайер, внедрение новой бонусной программы в Activision Blizzard, которая тесно связывает финансовые премии с успехом конкретных проектов, оказало негативное влияние на команду разработчиков Overwatch 2.

Поскольку игра не смогла достичь ожидаемых финансовых результатов, создатели шутера лишились дополнительного вознаграждения дважды за последний год: в августе 2023 года компания частично возместила отсутствие бонусов за первую половину года, но в марте 2024-го какие-либо бонусные выплаты были отменены. Это решение стало существенным ударом по финансовому положению сотрудников, учитывая, что базовая заработная плата в Blizzard традиционно ниже по сравнению с зарплатным рынком.

Разработчики Overwatch 2 оказались в невыгодном положении по сравнению с коллегами, работающими над Diablo и World of Warcraft, которые получили положенные бонусы. Этот факт, о чём рассказали сотрудники компании, вызвал беспокойство о будущем проекта. Прежде всеми ожидаемой частью игры были PvE-миссии, однако руководство приняло решение переключить фокус разработки на PvP-составляющую, что вызвало неодобрение среди фанатов.

К тому же, ситуацию ухудшило увольнение значительной части команды, отвечавшей за PvE-контент, после выпуска платного набора из трёх PvE-миссий, который продался откровенно плохо. Новый президент Blizzard Джоанна Фэрис изучает идею распределения доходов и корректировку непопулярных правил, однако пока никаких решений не было принято.

Blizzard признала текущие проблемы и анонсировала изменения в Overwatch 2, в соответствии с которыми новых героев сделают доступными бесплатно и облегчат доступ к мифическим скинам и монетам.

Таким образом, компания стремится повысить интерес к игре среди пользователей, однако небольшие зарплаты по отраслевым меркам и исчезающие бонусы могут привести к оттоку талантливых кадров и снижению морального духа оставшихся разработчиков.

#blizzard #overwatch 2
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