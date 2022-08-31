Когда Naughty Dog на регулярной основе объясняет находящимся в замешательстве пользователям, почему The Last of Us Part I — это ремейк, а не ремастер, то вместо долгих рассказов можно просто заявлять: потому что ремастер уже выходил, и называется он The Last of Us Remastered, а ремейк — нет. Сегодня энтузиаст Cycu1, которого постоянные читатели нашей редакционной новостной ленты должны помнить как человека, публикующего игровые видеоролики-сравнения на злобу дня, выложил свежее видео, в котором попытался наглядно продемонстрировать, какова же разница между ремастером и ремейком на самом деле.
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Если говорить коротко, то разница огромна: в ремейке применяется более совершенное освещение, стёкла автобуса отличаются прозрачностью, и в целом графика больше соответствует современности. Тем не менее, и в The Last of Us Remastered есть свой шарм: геймеры считают, что работа света в нём делает игру более мрачной и, как следствие, соответствующей повествованию.
Также в видео можно заметить изменения, проведённые разработчиками в наполнении локаций. Их геометрия и расположение объектов определённо изменились, что в очередной раз подтверждает, что перед нами пусть и практически полностью повторяющий оригинал, но всё же ремейк.
Релиз The Last of Us Part I состоится 2 сентября на PS5 и когда-нибудь в будущем — на PC.