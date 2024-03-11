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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Last of Us Part II станет следующей игрой Sony, которую портируют на PC — инсайдер
Причём об этом говорит завоевавший авторитет инсайдер.

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В своё время Sony усвоила одну прописную истину: для бизнеса и доходов лучше, когда игры выходят на всех платформах. Так больше охват и, соответственно, больше выручка. Процесс портирования игр для PlayStation на персональные компьютеры идёт, пусть и с задержкой на пару лет, останавливаться он не собирается, и вот, следующей игрой от Sony, которая выйдет на PC, станет The Last of Us Part II. По крайней мере, об этом сообщил инсайдер Silknigth, который завоевал какой-никакой, но всё-таки авторитет после того, как «предсказал» анонс PC-версии Ghost of Tsushima.

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Уточняется, что на PC будет выпущена The Last of Us Part II Remastered — графически обновлённая версия проекта от Naughty Dog. Когда конкретно это произойдёт, впрочем, не уточняется.

Напомним, что оригинальная The Last of Us Part II вышла на PlayStation 4 летом 2020 года. Много ли найдётся желающих оценить приключения повзрослевшей Элли спустя четыре года после выхода на консолях, вопрос открытый.

#sony #naughty dog #the last of us part ii
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