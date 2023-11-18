реклама
Глядя на современное состояние игровой индустрии, где каждый считает своим долгом выпустить как минимум ремастер, а как максимум — полный ремейк, то есть, срубить деньги на пустом месте на уже ранее разработанном успешном продукте, невольно задаёшься вопросом: когда все разработчики переймут опыт Blizzard и начнут выпускать Classic-версии своих продуктов. В любом случае, не будем давать девелоперам порочные идеи о том, как зарабатывать, ничего не делая, тем более что они и так лучше многих в этом разбираются, а просто сообщим о том, что сегодня Naughty Dog представила ремастер The Last of Us Part II — игры, вышедшей меньше трёх с половиной лет назад.
реклама
Согласно официальной информации, в первую очередь игроков ожидает усовершенствованное графическое исполнение The Last of Us Part II: готовьтесь к текстурам более высокого разрешения, более качественным теням, а также к большей дальности прорисовки.
Как ни странно, но в плане контентного наполнения ремастер также будут ждать обновления. Так, Naughty Dog заявила о внедрении в обновлённую версию игры режима No Return, подразумевающего прохождение локаций разными персонажами с уникальными способностями с целью получения наград, разблокировки обликов и других маловажных «плюшек».
Также заявлено о включении в ремастер целого набора вырезанных из оригинала уровней. Они будут доступны как специальная опция в меню и будут сопровождаться комментариями разработчиков, которые объяснят историю локаций и, возможно, причины, по которым они были вырезаны из The Last of Us Part II.
Релиз запланирован на 19 января следующего года. Цена обновления с оригинальной версии до «ремастированной» — $10.