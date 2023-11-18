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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Обновлённая версия The Last of Us Part II выйдет в свет в середине января следующего года
Оригиналу три года, если что. А уже ремастер.

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Глядя на современное состояние игровой индустрии, где каждый считает своим долгом выпустить как минимум ремастер, а как максимум — полный ремейк, то есть, срубить деньги на пустом месте на уже ранее разработанном успешном продукте, невольно задаёшься вопросом: когда все разработчики переймут опыт Blizzard и начнут выпускать Classic-версии своих продуктов. В любом случае, не будем давать девелоперам порочные идеи о том, как зарабатывать, ничего не делая, тем более что они и так лучше многих в этом разбираются, а просто сообщим о том, что сегодня Naughty Dog представила ремастер The Last of Us Part II — игры, вышедшей меньше трёх с половиной лет назад.

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Согласно официальной информации, в первую очередь игроков ожидает усовершенствованное графическое исполнение The Last of Us Part II: готовьтесь к текстурам более высокого разрешения, более качественным теням, а также к большей дальности прорисовки.

Как ни странно, но в плане контентного наполнения ремастер также будут ждать обновления. Так, Naughty Dog заявила о внедрении в обновлённую версию игры режима No Return, подразумевающего прохождение локаций разными персонажами с уникальными способностями с целью получения наград, разблокировки обликов и других маловажных «плюшек».

Также заявлено о включении в ремастер целого набора вырезанных из оригинала уровней. Они будут доступны как специальная опция в меню и будут сопровождаться комментариями разработчиков, которые объяснят историю локаций и, возможно, причины, по которым они были вырезаны из The Last of Us Part II.

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Релиз запланирован на 19 января следующего года. Цена обновления с оригинальной версии до «ремастированной» — $10.

#sony #naughty dog #the last of us part ii #the last of us part ii remastered
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