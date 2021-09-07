В Steam стартовала бесплатная раздача градостроя Surviving Mars
Сегодня градостроительная стратегия Surviving Mars получила крупное обновление под названием Below and Beyond. Спустя несколько часов разработчики из Haemimont Games при содействии издательства Paradox Interactive и Steam решили устроить в последнем бесплатную раздачу базовой версии проекта.
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Забрать Surviving Mars можно с сегодняшнего вечера вплоть до вечера 8 сентября. Игра навсегда останется на вашей учётной записи, так что всем любителям стратегий имеет смысл не откладывать дело в долгий ящик — сутки пролетят, не успеем и глазом моргнуть.
Напоминаем, что Surviving Mars посвящена созданию колонии на красной планете. Строительство новых жилых и производственных зданий, обеспечение их безопасности, исследовательские работы, добыча и переработка ресурсов, выполнение мини-заданий. Всё это неотъемлемые части игрового процесса Surviving Mars. А вышедшее сегодня дополнение Below and Beyond, как гласит само его название, расширяет геймплей вглубь и вдаль. Буквально.
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