Сегодня градостроительная стратегия Surviving Mars получила крупное обновление под названием Below and Beyond. Спустя несколько часов разработчики из Haemimont Games при содействии издательства Paradox Interactive и Steam решили устроить в последнем бесплатную раздачу базовой версии проекта.

Забрать Surviving Mars можно с сегодняшнего вечера вплоть до вечера 8 сентября. Игра навсегда останется на вашей учётной записи, так что всем любителям стратегий имеет смысл не откладывать дело в долгий ящик — сутки пролетят, не успеем и глазом моргнуть.

Напоминаем, что Surviving Mars посвящена созданию колонии на красной планете. Строительство новых жилых и производственных зданий, обеспечение их безопасности, исследовательские работы, добыча и переработка ресурсов, выполнение мини-заданий. Всё это неотъемлемые части игрового процесса Surviving Mars. А вышедшее сегодня дополнение Below and Beyond, как гласит само его название, расширяет геймплей вглубь и вдаль. Буквально.