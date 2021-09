Не прошло толком и недели с момента анонса дополнения Below and Beyond для «марсианской» градостроительной стратегии Surviving Mars, как сегодня контентная добавка уже стала доступна всем желающим, готовым расстаться с 435 рублями. Сопутствующий видеоролик прилагается, ну а мы в рамках данной заметки коротко напомним о содержании дополнения.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte за 67 тр в Регарде Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, дополнение Below and Beyond порадует возможностью расширить свою марсианскую колонию вглубь планеты — в пещерах и так называемых лавовых трубах. Марсианские глубины богаты полезными ресурсами, однако важно помнить о безопасности: вероятность обвалов, а вместе с ними — и утраты целых блоков базы, слишком высока, чтобы ею пренебрегать.

Также в Below and Beyond появится возможность использования ближайших астероидов, не менее, чем сама планета, богатых ресурсами и экзотическими минералами. Новые исследовательские проекты, транспортные средства, улучшения, без которых далеко вы не прокопаетесь — всё это обязательный сопутствующий дополнению контент.