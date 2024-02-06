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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Paradox наконец-то признала, что градострой Cities Skylines II не оправдал ожиданий игроков
Будут работать над игрой дальше. А геймерам, как говорится, спасибо за бета-тест.

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Последние примерно лет 10—15 разработчики видеоигр так расслабились, забыв о том, что нужно вообще-то выпускать в продажу продукт хотя бы минимально соответствующий стандартам качества. Понятно, что все эти стандарты неписаные, но от этого ответственность, в данном случае материальная и репутационная, от этого никуда не деваются. И вот, когда в октябре прошлого года вышел градостроительный симулятор Cities Skylines II, на поверку оказалось, что новинка, как бы это помягче выразиться, недотягивает даже до статуса игры в раннем доступе.

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Игра получила смешанные отзывы в Steam, при этом «смешанность» ближе к негативу, чем к позитиву. Причин несколько: бедное контентное наполнение, особенно в сравнении с оригинальной Cities Skylines после всех дополнений, и, что гораздо важнее, крайне слабое техническое состояние, выраженное в отсутствии оптимизации, «фризов» и преступно низкой частоты кадров.

Сегодня издательство Paradox Interactive пусть и с большим опозданием, но всё же признало, что Cities Skylines II не оправдала ожиданий игроков, и что издательству и разработчикам «можно и нужно» было вложить в продукт больше сил и времени.

Несмотря на то, что репутационный удар по Cities Skylines II был нанесён огромный, в Paradox всё же заявили, что будут активно заниматься решением проблем и доведением градостроительного симулятора до ума. Почему современные разработчики считают нормальным доводить проект до ума уже после его выхода, на сегодняшний день наиболее важный вопрос. Возможно, в игровой индустрии давно пора уже вводить надзорные органы, потому что, как мы видим, самоконтроль не работает, потому что раз все позволяют себе халтурить, зачастую ещё умудряясь выходить сухими из воды, то и другим, получается, можно.

#paradox interactive #colossal order #cities skylines ii
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