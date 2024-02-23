Игра выйдет уже в следующем месяце.

Разработчики из C Promt Games совместно с издательством Paradox Interactive сообщили, что их пошаговая тактическая 4X-стратегия Millennia поступит в продажу 26 марта текущего года. Предзаказы уже открыты, по этому случаю был представлен отдельный трейлер. За оформление предварительной покупки гарантировано получение полной цифровой версии саундтрека (55 композиций) в качестве бонуса.

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Millennia предлагает игрокам испытать себя в мире, где за 10 тысяч лет его страна пройдёт путь от зари человечества до космических далей. Как и в случае со всеми частями Sid Meier’s Civilization, здесь нужно направлять историю в нужное пользователю русло и проживать новые варианты развития событий в каждом прохождении.

Игроку разрешат вершить историю всего мира на протяжении десяти эпох – от первых городов до космических путешествий. При выполнении определённых условий можно оказаться в эпохе перемен — альтернативном варианте истории с новыми правилами, новыми технологиями и новыми юнитами. Но здесь важно оставаться осторожным, поскольку путь хаоса и беспорядка может привести вас в эпоху кризиса, и мир обрушится в бездну войны, болезни или невежества. Но из любого кризиса тоже можно извлечь пользу.

Ключевые возможности проекта:

управляйте своей экономикой и создайте настоящий локомотив роста и строительства;

стремитесь к знаниям и проводите культурные и научные исследования, чтобы открывать новых юнитов, здания и улучшения для роста ваших городов и усиления ваших армий;

добейтесь абсолютного успеха в победной эпохе. Ближе к концу игры (или раньше, если вы выбрали верную стратегию) господство в мире позволяет стране диктовать условия победы;

создайте уникальный характер своей страны из различных национальных особенностей.

Глобальная стратегия выйдет на ПК (Steam), возможность выхода на других игровых устройствах будет определяться в случае успешного выступления на самой народной платформе.