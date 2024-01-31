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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новый трейлер и 15-минутная демонстрация Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разочаровали игроков
Кажется, дела обстоят не очень.

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Если вы забыли про существование игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, то её разработчики вам обязательно напомнят. Они сегодня опубликовали геймплейный трейлер и 15-минутную демонстрацию. В представленных роликах авторы показали боевую и диалоговую системы.

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Грядущая Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 предложит геймеру играть за древнего вампира по имени Файр. Он сможет выбрать ему внешность, пол и даже клан. После стартовых манипуляций начнётся веселье с вампирскими интригами на улицах современного Сиэтла.

В опубликованной геймплейной демонстрации можно увидеть, что боевая система Bloodlines 2 предполагает использование разных стилей, зависящих от клана и прокачки героя. Тут разрешается вступать в лобовые стычки, творить стелсовый беспредел и всячески импровизировать.

Напомним также, что изначально Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разрабатывалась стараниями студии Hardsuit Labs, но вскоре издательство Paradox Interactive приняло решение перепоручить производство команде The Chinese Room. Многие посчитали это жестом отчаяния, поскольку до Bloodlines 2 студия делала только несложные проекты с медитативным геймплеем. Речь идёт о Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs. Увиденное в трейлерах поставило пользователей YouTube в неловкое положение: неравнодушные фанаты остались разочарованными уровнем проработки всех ключевых аспектов игры, но для вынесения окончательного вердикта придётся «колупать» финальную версию.

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Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 должна поступить в продажу осенью 2024 года на ПК (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлена поддержка субтитров на русском языке.

#paradox interactive #the chinese room #vampire the masquerade bloodlines 2
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