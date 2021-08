Обновлено: Ubisoft провела запланированную прямую трансляцию, поэтому мы обновляем данную заметку и добавляем соответствующую видеозапись.

Формально Ubisoft планировала показать свежий игровой процесс многообещающего боевика Far Cry 6 сегодня вечером, однако в цепочке «поставок» компании в очередной раз произошёл сбой и утечка информации. В общем, запланированный к показу геймплей уже вовсю гуляет по различным видеохостингам. Спешите увидеть, пока не удалили.

Итак, в свежей геймплейной видеозаписи наш главный герой, Дани Рохас, выполняет ответственные повстанческие задания, используя для этого как самодельное, так и вполне штатное оружие, применяя при этом его различные модификации. Кастомизации вооружения посвящена значительная часть видеоролика, что недвусмысленно намекает нам на важность данного геймплейного элемента в Far Cry 6.

Затем наш персонаж отправляется в отдалённую точку задания, используя в качестве транспорта вертолёт, с которого впоследствии выпрыгивает с парашютом. В данный момент Far Cry 6 начинает сильно напоминать проекты серии Just Cause, но, скорее всего, это просто случайность, и походить на данные хаотические аркадки Ubisoft не планировала.

Официальный релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября на всех актуальных платформах.