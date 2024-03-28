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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Бывшие сотрудники Ubisoft и авторы трилогии Dragon Age готовят фэнтезийный боевик на Unreal Engine 5 — полноценный анонс будет 2 апреля
Сколько ещё будет таких «бывших».

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Компания Yellow Brick Games, созданная в 2020 году бывшими сотрудниками Ubisoft и режиссёром известной серии Dragon Age Майком Лейдлоу, готова представить общественности свою первую игру. Несмотря на предыдущее соглашение о партнёрстве с Private Division, студия приняла решение самостоятельно издавать свой дебютный проект.

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Тизер будущей фэнтезийной ролевой игры с элементами экшена был представлен геймерам, намечая анонс игры на 2 апреля в рамках инициативы портала IGN под названием IGN First.

Последняя позволит авторам в тесном сотрудничестве с издателем выпускать на протяжении целого месяца эксклюзивные детали о проекте. В коротком текстовом приложении к анонсу указывается, что игра разрабатывается на современном игровом движке Unreal Engine 5, она также должна предложить игрокам «свежий подход к жанру». Студия собирается выпустить свой дебютный проект в 2025 году на ПК, Xbox Series X|S и PS5.

Майк Лейдлоу назвал решение о самостоятельной публикации игры «прыжком веры в нестабильное время для индустрии», подчёркивая значимость этого шага для новой студии.

Ожидается, что игра станет началом новой серии и будет разворачиваться в оригинальной фэнтезийной вселенной, не имеющей связей с какой-либо из существующих франшиз.

Майк Лейдлоу и его команда выражают большие надежды на успешность и долгосрочное будущее Yellow Brick Games, отмечая, что команда «усердно работала в течение многих лет», чтобы презентовать свой проект миру.

#ubisoft #unreal engine 5 #dragon age #yellow brick games
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