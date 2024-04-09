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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сюжетный трейлер приключенческого экшена Star Wars Outlaws про талантливую воровку Кей Весс — с датой релиза и стартом предзаказов
За издание Ultimate разработчики уже сейчас просят 130 долларов.

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Компания Ubisoft представила сюжетный трейлер Star Wars Outlaws — приключенческого экшена, рассказывающего историю воровки по имени Кей Весс и его верного зверька-напарника Никса. Парочка собирается провернуть ограбление, которое они сами называют «крупнейшим в истории Внешнего Кольца». Если кому важно, то действие Outlaws будут происходить между событиями пятого и шестого эпизодов.

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В представленном видеоматериале нам показывают мир игры, знакомят с завязкой истории, дают уже сейчас оценить графическое исполнение (авторы утверждают, что ролик сделан на движке) и сообщают об открытии предзаказов. Впрочем, заранее отдать деньги разработчикам у игроков из РФ и РБ не получится по давно понятным причинам.

За создание проекта отвечает студия Massive Entertainment, которую мы знаем ещё по стратегии World in Conflict, а также по дилогии Tom Clancy’s The Division и прошлогодней Avatar: Frontiers of Pandora. Показанная сегодня Star Wars Outlaws должна поступить в продажу 30 августа 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Что касается предзаказов, то там всё в духе современной Ubisoft: 70 долларов за стандартное издание, Gold обойдётся уже в 110 долларов, а самое «жирное» Ultimate придётся выложить уже какие-то невменяемые 130 долларов.

Если вы по каким-то причинам можете совершать покупки новых игр от Ubisoft, то вместо 70 долларов лучше, конечно, потратить 18 долларов на покупку одного месяца подписки сервиса Ubisoft+ Premium. Ведь именно там Star Wars Outlaws будет доступна для установки уже с момента релиза.

#ubisoft #star wars outlaws
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