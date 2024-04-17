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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ubisoft проведёт открытое тестирование сетевого шутера-долгостроя XDefiant уже на этой неделе
Тестировщикам полагаются пусть и скромные, но внутриигровые бонусы.

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Разработчики сетевого шутера XDefiant из компании Ubisoft объявили о проведении открытого бета-тестирования в период с 19 по 21 апреля. Всем тем, кто заинтересован принять участие в мероприятии, могут скачать тестовую сборку и, собственно, начать играть. Никаких дополнительных условий с подачей заявок, судя по всему, не предусмотрено.

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Авторы приготовили для тестеров несколько наград — внутриигровых, разумеется. Речь идёт о двух обликах для оружия и ускорителях зарабатываемого опыта. Для получения столь скромного подарка геймерами нужно сыграть хотя бы в одном матче, сыграть в составе группы и успеть до 21 апреля прокачаться до 18 уровня. Ubisoft гарантирует зачисление этих бонусов на аккаунт в первый же день релиза XDefiant.

Тестирование пройдёт на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Предзагрузить тестовую сборку можно уже сейчас, для этого необходимо искать клиент с названием «XDefiant — Server Test Session». Весь прогресс, к сожалению, не перейдёт в основную игру.

Про своё произведение разработчики пишут следующее: «XDefiant — бесплатный динамичный аренный шутер, в котором сочетаются зрелищные перестрелки, персонализация комплектов снаряжения и специализированные группировки, а игроки сражаются за доминирование своей команды на поле боя». Как оно там получится по итогу — узнаем, судя по всему, в самое ближайшее время.

С точной датой релиза сетевого шутера XDefiant разработчики из Ubisoft пока не могут определиться. Судя по данным инсайдеров, случиться это должно в самое ближайшее время.

#ubisoft #xdefiant
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Vorvort
16:39
Твоя логика противоречит базе рыночной экономики: спрос порождает предложение. Так как у зелёных потребителей 84% рынка - вы и только вы формируете предложение и цены от Nvidia. Я вам это ещё в январе...
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DIP48
16:37
Ага... совершенно мирные ССО ГУР и лягушатники раскинули лапки.) Какое зверское душегубство)))
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Фартовый
16:36
надпись ржачная, это типо Шеша умоляет о пощаде угагагага ))))
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32Влад32
16:32
Три ракеты - это круто.
Ubisoft проведёт открытое тестирование сетевого шутера-долгостроя XDefiant уже на этой неделе
Мохнатый
16:32
Доллар и есть торговля. Без доллара (который является мировым "общаком") мы все вернёмся к обменному строю... А кому это нужно? Только идиотам...
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
pas
16:27
Бублик, не устал ещё свои высеры клепать?
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Чато- -Бот
16:26
В черниговских пабликах пишут, что тяжелых поранених дюже много. Власти просют громадян сдавать кровищу. И еще пишут, что в той гостинице ныкались французы, специалисты по фортификации. https://vk.co...
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Чато- -Бот
16:14
И Даг Бэндоу абсолютно прав, именно так всё и будет. У т.н. запада уже предсмертная агония.
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AggroShkolyar
16:13
скока там 3080 ти ай выдает, кста?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Гия Кутаисский
16:12
Что за куйня тут сгенерирована? Что за эксперты? Какие доллары? Какой невег?
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