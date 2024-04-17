Тестировщикам полагаются пусть и скромные, но внутриигровые бонусы.

Разработчики сетевого шутера XDefiant из компании Ubisoft объявили о проведении открытого бета-тестирования в период с 19 по 21 апреля. Всем тем, кто заинтересован принять участие в мероприятии, могут скачать тестовую сборку и, собственно, начать играть. Никаких дополнительных условий с подачей заявок, судя по всему, не предусмотрено.

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Авторы приготовили для тестеров несколько наград — внутриигровых, разумеется. Речь идёт о двух обликах для оружия и ускорителях зарабатываемого опыта. Для получения столь скромного подарка геймерами нужно сыграть хотя бы в одном матче, сыграть в составе группы и успеть до 21 апреля прокачаться до 18 уровня. Ubisoft гарантирует зачисление этих бонусов на аккаунт в первый же день релиза XDefiant.

Тестирование пройдёт на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Предзагрузить тестовую сборку можно уже сейчас, для этого необходимо искать клиент с названием «XDefiant — Server Test Session». Весь прогресс, к сожалению, не перейдёт в основную игру.

Про своё произведение разработчики пишут следующее: «XDefiant — бесплатный динамичный аренный шутер, в котором сочетаются зрелищные перестрелки, персонализация комплектов снаряжения и специализированные группировки, а игроки сражаются за доминирование своей команды на поле боя». Как оно там получится по итогу — узнаем, судя по всему, в самое ближайшее время.

С точной датой релиза сетевого шутера XDefiant разработчики из Ubisoft пока не могут определиться. Судя по данным инсайдеров, случиться это должно в самое ближайшее время.