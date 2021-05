Экшен Biomutant должен поступить в продажу уже в нынешнем месяце, разработчики начали готовиться к релизу. Студия Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic выпустили специальный трейлер, который пародирует тизер-трейлер блокбастера «Звёздные войны. Скайуокер. Восход». Любопытствующие могут сравнить представленный сегодня ролик с оригиналом.

Выпуск нового трейлера Biomutant был, скорее всего, посвящён фанатскому событию May the 4th (4 мая, день «Звёздных войн») и назван соответствующе — May the Furrth.

Релиз игры запланирован на 25 мая. Среди целевых платформ есть PC, Xbox и PlayStation.