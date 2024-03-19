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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Расширенные системные требования хоррора Alone in the Dark — для игры на «ультра» нужно иметь RTX 4070ti
Но это для разрешения 4K, если что.

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Издательство THQ Nordic совместно с разработчиками из шведской студии Pieces Interactive представили обновлённые и уточнённые системные требования своего психологического хоррора с элементами выживания Alone in the Dark.

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Изначально «системки» в своей минимальной и рекомендуемой версии были представлены ещё в конце февраля. Но речь тогда шла о следующих целевых показателях:

  • минимальные — разрешение 1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики;
  • рекомендуемые — 1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики.

А сейчас речь пойдёт о конфигурациях систем для запуска Alone in the Dark при 60 кадрах/с в разрешениях 1440p и 4K. В обоих случаях речь пойдёт о системных требованиях без активированных технологий масштабирования Nvidia DLSS или AMD FSR.

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с, «грандиозные» настройки графики):

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-12700F или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT;
  • оперативная память: 32 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт (SSD).

Требования «Ультра» (2160p, 60 кадров/с, «грандиозные» настройки графики):

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-13600KF или AMD Ryzen 5 7600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT;
  • оперативная память: 32 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт (SSD).

Напомним, грядущая Alone in the Dark — это творческое переосмысление оригинальной трилогии. Действие игры будут происходить в 20-х годах прошлого века, раскрывать тайны поместья Дерсето разрешат за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд. Если вас заинтересовал данный проект, то в Steam можно ознакомиться с его бесплатным прологом.

Alone in the Dark поступит в продажу на ПК (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S уже 20 марта — то есть, завтра.

#thq nordic #alone in the dark #pieces interactive
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Системные требования хоррора Alone in the Dark получились максимально щадящими — для запуска сгодится GTX 1050 Ti
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