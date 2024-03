Но это для разрешения 4K, если что.

Издательство THQ Nordic совместно с разработчиками из шведской студии Pieces Interactive представили обновлённые и уточнённые системные требования своего психологического хоррора с элементами выживания Alone in the Dark.

Изначально «системки» в своей минимальной и рекомендуемой версии были представлены ещё в конце февраля. Но речь тогда шла о следующих целевых показателях:

минимальные — разрешение 1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики;

рекомендуемые — 1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики.

А сейчас речь пойдёт о конфигурациях систем для запуска Alone in the Dark при 60 кадрах/с в разрешениях 1440p и 4K. В обоих случаях речь пойдёт о системных требованиях без активированных технологий масштабирования Nvidia DLSS или AMD FSR.

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с, «грандиозные» настройки графики):

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-12700F или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 50 Гбайт (SSD).

Требования «Ультра» (2160p, 60 кадров/с, «грандиозные» настройки графики):

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-13600KF или AMD Ryzen 5 7600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 50 Гбайт (SSD).

Напомним, грядущая Alone in the Dark — это творческое переосмысление оригинальной трилогии. Действие игры будут происходить в 20-х годах прошлого века, раскрывать тайны поместья Дерсето разрешат за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд. Если вас заинтересовал данный проект, то в Steam можно ознакомиться с его бесплатным прологом.

Alone in the Dark поступит в продажу на ПК (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S уже 20 марта — то есть, завтра.