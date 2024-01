Как же без него.

Издательство THQ Nordic и разработчики из Pieces Interactive выпустили ещё один геймплейный трейлер хоррора Alone in the Dark. Видео даёт понять, каким образом тут реализована атмосфера безумия, если кому интересно. А ещё в нём много разговоров, персонажей и пугающих звуков.

Напомним, действие новой Alone in the Dark происходит в 1920-х годах. Главная героиня Эмили Хартвуд в поисках своего дяди отправляется на юг США, в поместье Дерсето, где расположен приют для душевнобольных. Изучать неприглядной и пугающее место главной героине будет помогать частный детектив Эдвард Карнби.

В новой Alone in the Dark игроки будут изучать поместье, решать головоломки, открывать двери и, собственно, выживать. Борьба с монстрами тоже записана в программу — как же без этого.

Релиз Alone in the Dark должен состояться 20 марта на ПК (Steam, GOG), а также PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлена поддержка русского языка (субтитры).