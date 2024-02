Всё ещё достойная видеокарта, получается?

Выход хоррора Alone in the Dark должен состояться в ближайшем обозримом будущем: авторы не только выпустили новый трейлер под названием «Навстречу безумию» (Into the Madness), но также опубликовали системные требования.

реклама

Напомним, грядущая Alone in the Dark является переосмыслением оригинальной трилогии. События игры развернутся в 20-х годах прошлого века, на правах главных героев выступают Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд с внешностями именитых актёров.

Что касается трейлера, то он, по сложившейся традиции, представляет собой бодрую нарезку кадров с игровым процессом с комментариями тех самых актёров, которые подарили свои внешность и голос двум ключевым персонажам проекта, — Дэвида Харбора и Джоди Комер. Нам показали поместье Дарсето, некоторые фрагменты из кат-сцен и геймплейные различия при отыгрыше за каждого из героев.

В плане системных требований Alone in the Dark, к счастью, ничего особого не требует. Для запуска хоррора сгодится видеокарта GeForce GTX1050 Ti и 8 Гбайт оперативной памяти. В случае с рекомендуемой сборкой потребуется уже GeForce RTX 2060 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 3100;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;

оперативная память: 8 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 50 Гбайт (рекомендуется SSD).

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 50 Гбайт (рекомендуется SSD).

Хоррор Alone in the Dark поступит в продажу на ПК (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S уже 20 марта.