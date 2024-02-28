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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Системные требования хоррора Alone in the Dark получились максимально щадящими — для запуска сгодится GTX 1050 Ti
Всё ещё достойная видеокарта, получается?

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Выход хоррора Alone in the Dark должен состояться в ближайшем обозримом будущем: авторы не только выпустили новый трейлер под названием «Навстречу безумию» (Into the Madness), но также опубликовали системные требования.

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Напомним, грядущая Alone in the Dark является переосмыслением оригинальной трилогии. События игры развернутся в 20-х годах прошлого века, на правах главных героев выступают Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд с внешностями именитых актёров.

Что касается трейлера, то он, по сложившейся традиции, представляет собой бодрую нарезку кадров с игровым процессом с комментариями тех самых актёров, которые подарили свои внешность и голос двум ключевым персонажам проекта, — Дэвида Харбора и Джоди Комер. Нам показали поместье Дарсето, некоторые фрагменты из кат-сцен и геймплейные различия при отыгрыше за каждого из героев.

В плане системных требований Alone in the Dark, к счастью, ничего особого не требует. Для запуска хоррора сгодится видеокарта GeForce GTX1050 Ti и 8 Гбайт оперативной памяти. В случае с рекомендуемой сборкой потребуется уже GeForce RTX 2060 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 3100;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт (рекомендуется SSD).

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт (рекомендуется SSD).

Хоррор Alone in the Dark поступит в продажу на ПК (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S уже 20 марта.

#thq nordic #alone in the dark #pieces interactive
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Видео: новый трейлер Alone in the Dark знакомит игроков с безумием
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