Red Dead Online, Just Cause 4 и ещё семь игр скоро пополнят каталог Xbox Game Pass
Microsoft продолжает на регулярной основе обновлять каталог игр, доступных по подписке Xbox Game Pass. На этот раз ротация настигла девять игр «в плюс» и шесть игр «в минус». Все нижеуказанные игры появятся в подписке до 13 мая включительно, а покинут её до 15 мая включительно.
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Поехали, следующие игры пополнят каталог:
- Dragon Quest Builders 2 (Xbox и PC) — 4 мая;
- FIFA 21 (Xbox и PC) — 6 мая;
- Outlast 2 (Xbox и PC) — 6 мая;
- Steep (Xbox) — 6 мая;
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox и PC) — 13 мая;
- Just Cause 4 Reloaded (Xbox и PC) — 13 мая;
- Psychonauts (Xbox и PC) — 13 мая;
- Red Dead Online (Xbox) — 13 мая;
- Remnant From the Ashes (PC) — 13 мая.
Шесть игр 15 мая покинут каталог, а именно: Alan Wake (Xbox и PC), Battlefleet Gothic Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (Xbox и PC), Final Fantasy IX (Xbox и PC), Hotline Miami (PC) и Plebby Quest The Crusades (PC).
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