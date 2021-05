Microsoft продолжает на регулярной основе обновлять каталог игр, доступных по подписке Xbox Game Pass. На этот раз ротация настигла девять игр «в плюс» и шесть игр «в минус». Все нижеуказанные игры появятся в подписке до 13 мая включительно, а покинут её до 15 мая включительно.

реклама

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Поехали, следующие игры пополнят каталог:

Dragon Quest Builders 2 (Xbox и PC) — 4 мая;

FIFA 21 (Xbox и PC) — 6 мая;

Outlast 2 (Xbox и PC) — 6 мая;

Steep (Xbox) — 6 мая;

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox и PC) — 13 мая;

Just Cause 4 Reloaded (Xbox и PC) — 13 мая;

Psychonauts (Xbox и PC) — 13 мая;

Red Dead Online (Xbox) — 13 мая;

Remnant From the Ashes (PC) — 13 мая.

Шесть игр 15 мая покинут каталог, а именно: Alan Wake (Xbox и PC), Battlefleet Gothic Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (Xbox и PC), Final Fantasy IX (Xbox и PC), Hotline Miami (PC) и Plebby Quest The Crusades (PC).