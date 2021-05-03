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Red Dead Online, Just Cause 4 и ещё семь игр скоро пополнят каталог Xbox Game Pass

Но вылетят из каталога шесть игр.
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Microsoft продолжает на регулярной основе обновлять каталог игр, доступных по подписке Xbox Game Pass. На этот раз ротация настигла девять игр «в плюс» и шесть игр «в минус». Все нижеуказанные игры появятся в подписке до 13 мая включительно, а покинут её до 15 мая включительно.

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Поехали, следующие игры пополнят каталог:

  • Dragon Quest Builders 2 (Xbox и PC) — 4 мая;
  • FIFA 21 (Xbox и PC) — 6 мая;
  • Outlast 2 (Xbox и PC) — 6 мая;
  • Steep (Xbox) — 6 мая;
  • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox и PC) — 13 мая;
  • Just Cause 4 Reloaded (Xbox и PC) — 13 мая;
  • Psychonauts (Xbox и PC) — 13 мая;
  • Red Dead Online (Xbox) — 13 мая;
  • Remnant From the Ashes (PC) — 13 мая.

Шесть игр 15 мая покинут каталог, а именно: Alan Wake (Xbox и PC), Battlefleet Gothic Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (Xbox и PC), Final Fantasy IX (Xbox и PC), Hotline Miami (PC) и Plebby Quest The Crusades (PC).

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