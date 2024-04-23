Он стал напоминать установку после запуска обычных исполняемых файлов.

Microsoft обновила процесс установки приложений через веб-версию Microsoft Store. Теперь пользователю не нужно открывать приложение магазина на своём устройстве для загрузки программного обеспечения. Одним кликом на кнопку «Установить» начинается процесс загрузки, что сокращает количество необходимых действий.

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Раньше требовалось использовать приложение Microsoft Store для установки выбранного ПО после перехода из браузера. Новый механизм позволяет запустить установку напрямую в веб-интерфейсе, и это стало возможным, даже если на компьютере отсутствует само приложение магазина.

Руди Хейн, главный архитектор Microsoft, отметил, что обновление направлено на усовершенствование пользовательского опыта и повышение безопасности использования магазина. По результатам испытаний новой системы, которые продолжались пять месяцев, компания наблюдала рост количества установок на 12 % и увеличение активации запусков приложений на 54 %.

В настоящий момент новая функциональность введена для некоторых приложений. Примером служат Snapchat и GroupMe, в то время как установка Discord пока осуществляется по старой схеме, что указывает на некоторую неоднородность в применении обновления.

Подводя итог, можно отметить, что Microsoft планирует дальнейшее расширение использования нового механизма установки, учитывая положительную пользовательскую обратную связь и статистику использования.