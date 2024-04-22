Их количество увеличится втрое.

Ресурс Business Insider, пытаясь оправдать своё название, со ссылкой на документ Microsoft для внутреннего пользования сообщает, что в текущем году корпорация собирается утроить количество располагаемых ускорителей вычислений до 1,8 млн штук. Вдвойне добавляет интриги информация о том, что поставщиком этих ускорителей будет преимущественно компания NVIDIA.

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Источник изображения: Microsoft

За ближайшие три фискальных года, как следует из того же документа, Microsoft собирается потратить около $100 млрд на закупку ускорителей вычислений и сопутствующего им оборудования для центров обработки данных. В другом документе, на который ссылается Business Insider, сообщалось о достижении компанией Microsoft рекордного количества эксплуатируемых ускорителей вычислений по итогам второй половины прошлого года. Впрочем, если учесть, что 1,8 млн будут представлять утроенное относительно прошлогоднего уровня количества, можно предположить, что тогда была преодолена планка в 600 000 ускорителей.

Примерно такими же объёмами оперирует и запрещённая в России Meta Platforms. Правда, в текущем году она собирается закупить около 350 000 ускорителей, и только довести их общее количество до 600 000 штук. Получается, что у Microsoft к концу текущего года будет втрое больше ускорителей вычислений. По оценкам аналитиков DA Davidson, в прошлом году Microsoft на закупку ускорителей NVIDIA потратила около $4,5 млрд, но продукцией одной только этой марки всё не ограничивается, поэтому общие затраты на соответствующие нужды в текущем году окажутся заметно выше. Если учесть, что один ускоритель NVIDIA H100 стоит около $30 000, то в текущем году Microsoft потребуется около $36 млрд, чтобы достичь поставленной цели. С учётом выхода более дорогих ускорителей поколения Blackwell, эта сумма легко может быть превышена.