Геймдиректор популярного шутера Overwatch покидает Blizzard
Джефф Каплан, получивший основную известность в кругу геймеров как руководитель проекта Overwatch, объявил об уходе из Blizzard Entertainment после девятнадцати лет плодотворной работы в компании. В прощальном письме он поблагодарил компанию, благодаря которой он смог поучаствовать в создании миров и героев, нашедших отклик в сердцах игроков, но не уточнил конкретно, что послужило причиной (или стало последней каплей) ухода.
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Перед своим уходом Каплан также был руководителем сиквела — Overwatch 2. На данном посту его заменит Аарон Келлер, один из членов оригинальной команды Overwatch и по совместительству ветеран Blizzard с 18-летним опытом работы в компании.
Каплан начинал работу в Blizzard в качестве одного из дизайнеров Warcraft III Reign of Chaos, а затем ему доверили руководство World of Warcraft, в том числе двух его культовых дополнений — The Burning Crusade и Wrath of the Lich King. Впоследствии Каплан участвовал в разработке новой MMORPG под названием Titan, но проект был отменён, а из его наработок и вырос Overwatch.
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На протяжении пяти лет после релиза Overwatch Каплан был «лицом» команды разработчиков проекта: сообщал о всех крупных и не очень изменениях, представлял героев и выступал на различных мероприятиях, в том числе и киберспортивной направленности. Параллельно Каплан был вице-президентом Blizzard Entertainment.
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