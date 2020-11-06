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10 минут геймплея ремастер-версии Need for Speed: Hot Pursuit

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Профильное издание GameInformer опубликовало ролик с 10 минутами реального игрового процесса ремастера Need for Speed: Hot Pursuit. Для тех, кто хорошо знаком с оригиналом, никаких откровений представленное видео не содержит.

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Нам показали различные режимы игры: преследование, обычный заезд и отыгрыш за полицейских. Если вы хотели оценить графику ремастера по сравнению с оригиналом, то этот ролик призван помочь. На самом деле, ожидаемого скачка графики здесь нет совсем. У скептиков может сложиться впечатление, что разработчики просто пытаются во второй раз продать ту же самую игру, с минимальными изменениями — и они в чём-то будут правы.

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Ремастер Need for Speed: Hot Pursuit доступен в Ultimate Edition, со всеми дополнениями. Кроссплатформенный мультиплеер стал главной «фишкой» обновлённой версии проекта. Он выходит (или уже вышел) сегодня, 6 ноября, на PC, Xbox One и PS4. Также 13 ноября состоится релиз на Nintendo Switch.

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