Профильное издание GameInformer опубликовало ролик с 10 минутами реального игрового процесса ремастера Need for Speed: Hot Pursuit. Для тех, кто хорошо знаком с оригиналом, никаких откровений представленное видео не содержит.

Нам показали различные режимы игры: преследование, обычный заезд и отыгрыш за полицейских. Если вы хотели оценить графику ремастера по сравнению с оригиналом, то этот ролик призван помочь. На самом деле, ожидаемого скачка графики здесь нет совсем. У скептиков может сложиться впечатление, что разработчики просто пытаются во второй раз продать ту же самую игру, с минимальными изменениями — и они в чём-то будут правы.

Ремастер Need for Speed: Hot Pursuit доступен в Ultimate Edition, со всеми дополнениями. Кроссплатформенный мультиплеер стал главной «фишкой» обновлённой версии проекта. Он выходит (или уже вышел) сегодня, 6 ноября, на PC, Xbox One и PS4. Также 13 ноября состоится релиз на Nintendo Switch.