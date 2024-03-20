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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Respawn взяла курс на укрепление обороны Apex Legends после кибератаки
Отмена киберспортивных мероприятий — это не дело.

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Игровая студия Respawn Entertainment предприняла срочные меры по усилению защиты своего флагмана — шутера Apex Legends. Напомним, в ходе чемпионата ALGS игровые учетные записи нескольких участников подверглись хакерским атакам с активацией читов, что вынудило организаторов приостановить турнирные баталии.

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Как стало известно, с целью противодействия угрозам, студия выпустила первый из планируемого ряда патчей, укрепляющих безопасность платформы. Ход предпринятых действий не допускает явных выводов о природе эксплуатированной уязвимости, однако сообщество среди прочих версий акцентирует внимание на вероятности использования "удаленного выполнения кода" (RCE) злоумышленниками — проблема, в случае подтверждения которой, выходит за рамки обыденных неполадок и требует масштабного обследования кодовой базы игры.

Тем временем, кампания по разработке античит-системы Easy Anti-Cheat сообщила о завершении внутреннего расследования, результаты которого не выявили никаких уязвимостей в их собственной инфраструктуре. В контексте обвинений, глаза игроков вновь обращены в сторону Source Engine, старая утечка исходников которого, по слухам, может быть задействована в инциденте.

Впрочем, хотя некоторые турниры Apex Legends были отложены, организаторы не видят оснований для переноса плей-офф первого сплита, запланированных на первую неделю мая. Переигровка пострадавших от взлома матчей будет организована дополнительно, о чем студия обещает сообщить в ближайшее время.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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