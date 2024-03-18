А кто-то ждёт, что ли?

Несмотря на то, что Battlefield 2042 в значительной степени является продолжательницей идей Battlefield 3 и Battlefield 4, на практике в ней оказалось слишком много сомнительных решений, которые разработчикам впоследствии пришлось полностью отменять. Понимая, что публика фанатов Battlefield весьма консервативна и предпочитает в основном демонстрацию современных конфликтов, а не избитой темы Второй мировой войны и уж тем более куда менее привлекательной темы Первой мировой войны, в Electronic Arts решили, что следующая часть серии будет максимально «безопасной» в плане новых идей. По крайней мере, соответствующей информацией поделился авторитетный инсайдер Том Хендерсон, источники которого всегда оказываются проверенными, а публикуемые им сведения впоследствии подтверждаются.

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Как отметил Хендерсон, в следующей части серии студия DICE решила сделать всё по-старинке — примерно как это произошло при переходе от Battlefield 3 к Battlefield 4. Насколько такая идея сейчас востребована, покажет только время, но одно совершенно точно: фанаты Battlefield никогда не просили от DICE делать игры про конфликты прошлого, но это коллектив от ошибок не уберегло.

В целом, Battlefield это пример того, что «лучше меньше, да лучше»: выпуск новых игр серии каждые два года неизбежно приводит к кризису идей, наставшему в серии ещё в 2013 году, когда вышла четвёртая номерная часть, практически ничем не отличавшаяся от третьей номерной части.