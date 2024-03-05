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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Respawn работает над новой игрой во франшизе Titanfall — авторитетный инсайдер
Но радоваться пока рано: судя по всему, это не продолжение, а ответвление серии.

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Несмотря на то, что серия Titanfall показала весьма скромные результаты, особенно по меркам современной игровой индустрии, у неё была сформирована преданная фанатская база, которая очень давно хочет увидеть в этой франшизе что-нибудь новенькое. Вероятно, в перспективе эти надежды будут реализованы: по крайней мере, сведениями о том, что студия Respawn Entertainment сейчас корпит над новым проектом по Titanfall, располагает авторитетный инсайдер Джефф Грабб.

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По словам Грабба, сейчас проект находится на стадии препродакшена, то есть, только начинают прорабатываться его основы. На данном этапе известно лишь то, что новинка будет не полноценным продолжением серии, а её ответвлением. Насколько значительной будет степень этого «ответвления» и что вообще скрывается за данным термином в конкретном случае, естественно, можно только гадать.

Следует помнить, что Джефф Грабб хоть и является крупным игровым журналистом с большими связями в индустрии, но он нередко ошибается в своих «инсайдах», поэтому к публикуемой им информации в любом случае следует относиться со здоровой долей скептицизма.

#electronic arts #respawn entertainment #titanfall
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