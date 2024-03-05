Но радоваться пока рано: судя по всему, это не продолжение, а ответвление серии.

Несмотря на то, что серия Titanfall показала весьма скромные результаты, особенно по меркам современной игровой индустрии, у неё была сформирована преданная фанатская база, которая очень давно хочет увидеть в этой франшизе что-нибудь новенькое. Вероятно, в перспективе эти надежды будут реализованы: по крайней мере, сведениями о том, что студия Respawn Entertainment сейчас корпит над новым проектом по Titanfall, располагает авторитетный инсайдер Джефф Грабб.

реклама

По словам Грабба, сейчас проект находится на стадии препродакшена, то есть, только начинают прорабатываться его основы. На данном этапе известно лишь то, что новинка будет не полноценным продолжением серии, а её ответвлением. Насколько значительной будет степень этого «ответвления» и что вообще скрывается за данным термином в конкретном случае, естественно, можно только гадать.

Следует помнить, что Джефф Грабб хоть и является крупным игровым журналистом с большими связями в индустрии, но он нередко ошибается в своих «инсайдах», поэтому к публикуемой им информации в любом случае следует относиться со здоровой долей скептицизма.