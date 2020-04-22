Все мы помним, что компания Valve в данный момент занята тотальной переделкой Artifact — провальной карточной игры, которую больше всего ругали за беспощадный «донат». Разработчики поделились свежей информацией о том, как продвигаются рабочие процессы. Самое главное, что нужно знать — в игре появится полноценная одиночная кампания, которая призвана обучить новичков азам управления и примитивному тактическому планированию. В сюжетном плане она продолжит историю, которая происходила в событии «Зов битвы».

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Valve также рассказала, какие изменения претерпят показатели маны и инициативы. Теперь запас маны будет единым. Он будет начинаться с 3 единиц и увеличиваться на единичку с каждым ходом. Разработчики уменьшили стоимость в мане для низкоуровневых карт. А вот хорошие карты будут дорого, как и было раньше. Любое действие в игре будет забирать минимум 1 единицу маны.

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Про инициативу. Она будет, как и раньше, передаваться между раундами, но контролировать её на разных линиях больше нельзя. С этими самыми линиями случится интересное изменение. Карты и способности в Artifact будут по умолчанию действовать на одну линию, если не указано иного. Способности и эффекты действуют до конца раунда — опять же, если не указано обратного. Если у какой-то карты имеется постоянный эффект, то такая карта называется «чарами», их можно нейтрализовать.

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В Artifact также должна появиться система профилей игроков с подробной статистикой. Для игры также запланирована полная переработка системы прогресса и системы вознаграждений. Работа кипит, есть шанс, что с карточной игрой от Valve случится то же самое, что и с No Man’s Sky — полное перерождение.