На целых 20 %, как утверждают очевидцы.

Компания Valve выпустила два больших обновления для своего сетевого шутера Team Fortress 2, который, если кто призабыл, вышел ещё в 2007 году в составе сборника The Orange Box. Благодаря свежим апдейтам проект получил поддержку 64-разрядных версий Windows и Linux.

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Первые игроки, которые уже успели опробовать обновлённую версию шутера, заявляют о 20%-м приросте производительности на всех платформах. Патч также исправил ошибку, при которой на серверах могли появляться пользовательские надписи и символы, которые приводили к сбоям.

Другой патч исправил ошибку, из-за которой некоторые антивирусные программы ошибочно видели в Team Fortress 2 некое вредоносное ПО. Данная «заплатка» также устранила сбой, связанный с использованием некоторых символов «юникода» на Linux.

Team Fortress 2 за время своего пребывания в Steam собрала свыше 1 миллиона отзывов, из которых 93 % являются положительными. Проект до сих пор остаётся актуальным у фанатов жанра и творчества Valve — по данным аналитического ресурса SteamDB, суточный пиковый «онлайн» в нём стабильно держится на 60 тысячах игроков. Более того, показатель максимального «онлайна» был обновлён относительно недавно: девять месяцев назад в игре находилось свыше 253 тысяч человек.