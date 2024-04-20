Valve экспериментирует.

В популярной онлайн-игре Dota 2 стартовало событие нового формата, которое получило название Crownfall. Ивент посвящён персонажам Skywrath Mage и Vengeful Spirit. По такому случаю разработчики из Valve даже нарисовали специальные аркана-наборы, а также подготовилb комикс, уникальные сокровищницы и многое другое.

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Напомним, с недавних пор в Dota 2 больше нет пропусков в их обычном виде — на смену им пришла та самая «Павшая корона». У геймеров будет возможность до 8 августа продвигаться по сюжету ивента и получать за это награды. В настоящий момент Valve выпустила только первый акт из четырёх запланированных, второй должен выйти в середине мая. Причём, у пользователей будет возможность ознакомиться с контентом предыдущей главы даже после начала новой.

Теперь про комикс: он вводит игроков в курс дела, повествуя о событиях, которые случились с придворным магом Драгонасом и его возлюбленной Шенделезарой. Последняя является наследницей престола, свергнутой собственной сестрой. В какой-то момент к парочке обращается за помощью погибающая богиня Скри’Ок, которая придумала план по возращению контроля над королевством Скайрас.

«Павшая корона» — это нечто среднее между «батлпассом» и внезапно визуальной новеллой. Игрокам здесь нужно будет провести Skywrath Mage и Vengeful Spirit по детализированной интерактивной карте, используя специальные жетоны. Их можно зарабатывать, играя матчи в Dota 2 за определённых персонажей. Геймерам будут по пути встречаться не только всякие герои, но и побочные задания со второстепенными активностями. На карте ещё есть награды, сокровища с наборами предметов, мешочки конфет и монеты события. Накопив нужное количество золота, можно сдать его и получить скидку на следующую покупку в магазине «Павшей короны».