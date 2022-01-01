Как сообщает неутомимый японский ресурс Nikkei Asian Review, учёные из Университета Киото и одна из японских деревообрабатывающих компаний рассчитывают в следующем году вывести на орбиту спутник в деревянном корпусе. Этот природный материал должен занять место алюминия из соображений меньшего загрязнения атмосферы при последующем выводе спутника из эксплуатации – конструкция просто сгорит в верхних слоях атмосферы, как это случается со многими космическими аппаратами.
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Выбор породы дерева для изготовления корпуса пока не завершён. Способствовать решению этой проблемы должен эксперимент, который участники текущей экспедиции на МКС проведут с февраля по ноябрь этого года. На обшивке космической станции закрепят образцы дерева нескольких пород, чтобы по итогам эксперимента определить, какие породы дерева лучше переносят пребывание в открытом космосе. Начинка спутника будет электронной, деревянная оболочка позволит спрятать в корпус кубической формы (10 х 10 х 10 см) и антенну, сигнал которой не будет блокироваться обшивкой. На внешних панелях корпуса разместятся солнечные батареи для питания бортовых систем спутника.