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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Rapidus открыла представительство в Калифорнии для привлечения американских клиентов
Среди них должно оказаться немало стартапов.

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На уходящей неделе, как сообщает Nikkei Asian Review, состоялось торжественное открытие подразделения Rapidus Design Solutions, которое будет функционировать в самом центре так называемой Кремниевой долины в Калифорнии. По словам представителей этого молодого контрактного производителя, который к 2027 году надеется наладить в Японии выпуск 2-нм чипов, основная часть клиентов калифорнийского подразделения будет американскими стартапами. По сути, представительство Rapidus в США займётся привлечением американских разработчиков чипов к сотрудничеству с японской Rapidus.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Возглавить Rapidus Design Solutions было суждено Генри Ричарду (Henri Richard, на фото справа), который руководил ранее маркетинговыми операциями AMD и IBM соответственно. Уже в ближайшее время он при помощи своих наработанных в отрасли связей начнёт заниматься продвижением услуг Rapidus на североамериканском рынке. Предполагается, что ими воспользуется и канадский стартап Tenstorrent, в руководстве которого сейчас трудится легендарный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).

Своим конкурентным преимуществом Rapidus считает способность быстро выпускать небольшими партиями сложные чипы с использованием передовых литографических технологий. По этой причине именно стартапы являются одними из приоритетных клиентов этого японского контрактного производителя полупроводниковых компонентов.

#сша #полупроводники #япония #rapidus #кремниевая долина
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