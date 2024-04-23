Уже к концу 2025 года.

Бурное развитие систем генеративного искусственного интеллекта порождает у некоторых молодых игроков рынка поразительную уверенность в собственных силах. По информации Nikkei Asian Review, основанная в 2021 году в Японии компания Turing рассчитывает при помощи генеративного искусственного интеллекта создать систему полного автопилота, которая позволит к концу 2025 года проехать по центру Токио без вмешательства водителя в течение более чем 30 минут.

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Источник изображения: Turing

Полностью автоматическое транспортное средство Turing намеревается разработать до 2030 года. Подобная уверенность в своих силах руководителя компании Сюнсукэ Аоки (Shunsuke Aoki) объясняется тем, что стартап делает ставку на генеративный искусственный интеллект, который достаточно быстро научится управлять транспортом, получая изображение с бортовых камер.

Классический подход к созданию автопилота, по словам главы Turing, подразумевает использование данных с различных сенсоров, точных цифровых карт местности и прописанных в программном коде алгоритмов. Более перспективным подходом Turing считает использование изображений с бортовых камер в сочетании с системой искусственного интеллекта, которая сама принимает решения, исходя из взаимного расположения объектов на дороге и полученных представлений о законах физики.

Жёсткими алгоритмами нельзя прописать все возможные дорожные ситуации, а потому искусственный интеллект должен реагировать даже на те события, которые происходят буквально раз в жизни. Например, разбегающийся по дороге домашний скот очень сложно прописать в алгоритмах, а искусственный интеллект способен оценить возникающие риски, как считают в компании Turing. Японский стартап считает важным создавать национальное программное обеспечение для систем автопилота, иначе местный автопром может столкнуться с ситуацией, когда японские компании будут отвечать только за «железо», а управляющее ПО будет поставляться из-за рубежа.