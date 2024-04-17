Теперь она лишается серьёзного рыночного преимущества.

Выделение субсидий по «Закону о чипах» в США компаниям TSMC и Samsung сопровождалось принятием ими обязательств по организации выпуска на территории страны 2-нм чипов. Как поясняют опрошенные DigiTimes отраслевые источники, это обстоятельство сильно спутало планы японской компании Rapidus, которая в некоторой степени рассчитывала на заказы со стороны американских разработчиков, формируя на территории Японии инфраструктуру для выпуска 2-нм чипов на контрактной основе.

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Источник изображения: Rapidus

Именно для привлечения американских клиентов в Калифорнии было открыто представительство Rapidus, и изначально способность выпускать 2-нм чипы за пределами Тайваня с 2027 года была достаточно весомым фактором, способным привлечь американских разработчиков к производственным мощностям Rapidus в Японии. Если же аналогичные по своим возможностям в сопоставимые сроки появятся на территории США у TSMC и Samsung, то маркетинговую концепцию Rapidus это серьёзным образом подпортит. Остаётся наблюдать за развитием событий и следить, кто первым сможет наладить выпуск 2-нм чипов в США.