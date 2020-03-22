Трудности перевода: реклама AMD мечется между зависанием и заморозкой
Фирменный ресурс AMD с маркетинговыми материалами недавно преобразился – теперь партнёрам компании доступна галерея с миниатюрами изображений, и понять содержимое материала можно до скачивания без необходимости предварительно просматривать каждый элемент библиотеки. Как известно, AMD предлагает официальные рекламные материалы на нескольких языках, русский среди них тоже присутствует.
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рекламаДобиться смыслового единообразия при переводе не всегда удаётся. Например, призывая выбирать ноутбуки на базе процессоров серии Athlon 3000 ради избавления от зависаний, компания не может расстаться со значением этого термина в английском языке – «freeze» больше соответствует русскому глаголу «замерзать», а не «зависать».
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По этой причине сосульки на заднем плане присутствуют даже в том случае, если выбран более понятный русский глагол. Ну, а существительное «freeze» переведено банальным транскрибированием. В этом случае составитель рекламных текстов стал заложником графического дизайнера.
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