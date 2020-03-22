Фирменный ресурс AMD с маркетинговыми материалами недавно преобразился – теперь партнёрам компании доступна галерея с миниатюрами изображений, и понять содержимое материала можно до скачивания без необходимости предварительно просматривать каждый элемент библиотеки. Как известно, AMD предлагает официальные рекламные материалы на нескольких языках, русский среди них тоже присутствует.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Добиться смыслового единообразия при переводе не всегда удаётся. Например, призывая выбирать ноутбуки на базе процессоров серии Athlon 3000 ради избавления от зависаний, компания не может расстаться со значением этого термина в английском языке – «freeze» больше соответствует русскому глаголу «замерзать», а не «зависать».

реклама

Источник изображения: AMD

По этой причине сосульки на заднем плане присутствуют даже в том случае, если выбран более понятный русский глагол. Ну, а существительное «freeze» переведено банальным транскрибированием. В этом случае составитель рекламных текстов стал заложником графического дизайнера.