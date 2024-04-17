За счёт вездесущего фактора искусственного интеллекта.

Компания AMD отчитается о результатах квартала только 1 мая, но это не мешает аналитикам HSBC уже сейчас обсуждать степень влияния бума на рынке систем искусственного интеллекта не только на текущее положение дел AMD, но и на прогнозы компании. Ранее, по мнению авторов аналитической записки, эксперты оценивали выручку AMD от реализации ускорителей MI300 в этом году в сумму от $6 до $8 млрд, а в следующем рассчитывали на её увеличение до $10–12 млрд. Теперь же эти ожидания могут опуститься до $4–5 млрд в этом году и до $9–10 млрд в следующем.

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Источник изображения: AMD

Собственный прогноз по выручке в сегменте ИИ компания AMD теперь может поднять с $3,5 млрд минимум до $5 млрд, как считают представители HSBC, а сами они придерживаются значения $6,5 млрд. Основными конкурентами AMD MI300 останутся ускорители NVIDIA H100 и H200, а вот конкурента более современному GB200 компания AMD сможет представить во второй половине текущего года, как считают аналитики HSBC. Квартальная выручка компании в прошлом квартале, согласно консенсусу аналитиков, могла достичь $5,45 млрд.