Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики надеются на улучшение прогноза по выручке AMD
За счёт вездесущего фактора искусственного интеллекта.

реклама

Компания AMD отчитается о результатах квартала только 1 мая, но это не мешает аналитикам HSBC уже сейчас обсуждать степень влияния бума на рынке систем искусственного интеллекта не только на текущее положение дел AMD, но и на прогнозы компании. Ранее, по мнению авторов аналитической записки, эксперты оценивали выручку AMD от реализации ускорителей MI300 в этом году в сумму от $6 до $8 млрд, а в следующем рассчитывали на её увеличение до $10–12 млрд. Теперь же эти ожидания могут опуститься до $4–5 млрд в этом году и до $9–10 млрд в следующем.

реклама

Источник изображения: AMD

Собственный прогноз по выручке в сегменте ИИ компания AMD теперь может поднять с $3,5 млрд минимум до $5 млрд, как считают представители HSBC, а сами они придерживаются значения $6,5 млрд. Основными конкурентами AMD MI300 останутся ускорители NVIDIA H100 и H200, а вот конкурента более современному GB200 компания AMD сможет представить во второй половине текущего года, как считают аналитики HSBC. Квартальная выручка компании в прошлом квартале, согласно консенсусу аналитиков, могла достичь $5,45 млрд.

#amd #nvidia #аналитика #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Аналитики рассчитывают на рост капитальных затрат TSMC
Китай в прошлом квартале нарастил производство чипов на 40%
ASML в три раза сократила объём заказов по сравнению с четвёртым кварталом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
7
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
71
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
5
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
23
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
25
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
220
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1

Сейчас обсуждают

boo4a
13:27
4070ti даже дешевле будет, а по производительности просто позорно нагнет раком 7700xt
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
boo4a
13:25
они не делают мониторы
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Чаtо - Боt
13:24
Момент ракетного удара по Чернигову. https://t.me/voenacher/64353 Жахливі кадри з Чернiгова после взрыва кондиционера. https://t.me/PravdaShuravi/16705 Укры грустят:
По данным Wccftech, NVIDIA работает с партнёрами над экосистемой игровых ПК малого форм-фактора
Григорий Холмогоров
13:24
источники? хоть что-нибудь?
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
boo4a
13:24
и дороже, процентов на 30
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Alxndr
13:23
"Джон Коннор Никто не покупает Нвидию. Например в Германии уже какой месяц АМД лидер продаж." В Германии и синтетику нормальную в моторы авто мало кто заливает. Берут в основном самую дешманскую минер...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Виктор Байкин
13:21
Раньше с завода то шли залоченные на определенные характеристики с запасом прочности. А сегодня с завода все характеристики задраны по максимуму в ущерб запасу прочности, лишь бы перед конкурентами бы...
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
mirror1986
13:19
У оон так то вообще нет ни каких полномочий
В ООН заявили, что у организации нет полномочий на определение виновников обстрелов Запорожской АЭС
Spike Rus
13:15
Напротив это бесит, когда едешь на точку задания, по курсу аванпост, и там неписей вагон. Убил всех, цель (контракт на устранение) движется. Ты за ней, а она кругом и обратно через тот же аванпост. Ты...
История деградации игровой серии Far Cry
Всеволод Меньшенин
13:12
Ну да, все будут покупать премиум. У нас же это так легко сделать. Гугл же не станет ломить на него цены. И нет, никто даже не удосужится проверить, работает ли всё-таки утилита, или нет.
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем