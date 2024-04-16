А в этом всё ограничится 4,3 млн, но это довольно много.

Попытки количественно оценить спрос на ускорители вычислений NVIDIA приводят аналитиков Citi к упоминанию следующих прогнозов: в текущем году клиенты компании будут испытывать потребность в объёме до 4,3 млн ускорителей, а в следующем она увеличится как минимум до 5,2 млн штук. И это только базовый сценарий, который соответствует минимальному уровню спроса.

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Источник изображения: NVIDIA

На июньской выставке Computex 2024 глава и основатель компании Дженсен Хуан (Jensen Huang) может раскрыть какие-то обновлённые прогнозы, а перед этим компания успеет отчитаться о результатах первого фискального квартала, поэтому возможность сопоставить ожидания аналитиков Citi с прогнозами самой NVIDIA у нас ещё появится. Значение могут иметь и комментарии производителей памяти HBM, которая необходима для оснащения ускорителей вычислений NVIDIA.

Эксперты Citi также считают, что глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не станет обновлять собственный прогноз по степени влияния бума искусственного интеллекта на бизнес компании до лета, а потому все существенные комментарии на этот счёт нас ожидают лишь через пару месяцев.