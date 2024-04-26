Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD начнёт получать от Samsung память типа HBM3E для ускорителей Instinct MI350
Контракт оценивается в $3 млрд.

реклама

Как сообщает TrendForce со ссылкой на южнокорейские СМИ, компании Samsung Electronics удалось заключить с AMD контракт на сумму $3 млрд, который обязывает первую отгрузить определённое количество микросхем памяти типа HBM3E, востребованную при производстве ускорителей вычислений Instinct MI350. Последние должны появиться на серверном рынке в следующем полугодии, поэтому и поставки памяти HBM3E компанией Samsung начнутся заблаговременно.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

Достигнутая договорённость подразумевает «натуральный обмен» — часть микросхем HBM3E будет оплачена поставками ускорителей Instinct MI350. По сути, это сделано для облегчения доступа Samsung к ускорителям вычислений, которые остаются в дефиците. Samsung будет снабжать AMD двенадцатиярусными стеками памяти типа HBM3E объёмом по 36 Гбайт. Отдельно оговаривается возможность контрактного выпуска разработанных AMD чипов компанией Samsung. Если говорить непосредственно об ускорителях Instinct MI350, то их чипы будут производиться компанией TSMC по 4-нм технологии.

#amd #samsung #искусственный интеллект #hbm3e
+
Написать комментарий (0)
Подешевевшие акции NVIDIA потянули за собой ценные бумаги многих азиатских поставщиков
Японская Turing собирается разработать полный автопилот, который будет лучше, чем у Tesla
К концу года Microsoft будет располагать 1,8 млн ускорителей вычислений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
26
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
232
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
63
JumboMax и массовый бан аккаунтов Xbox
3
Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя
26
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
15
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
291
Huawei Pura 70: особенности камер и противостояние санкциям
1
Стремление Китая к интернационализации юаня столкнулось с "локальной" проблемой
+
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
28

Сейчас обсуждают

DIP48
11:26
Горят Абрамсы хорошо. Бедные свинки теперь без панской игрушки
Пентагон запретил ВСУ дальнейшую эксплуатацию Abrams – все рабочие танки спрячут в тыловых лагерях
Радужный Вротврот
11:26
мы с пацанами думали, что тебя поперли из органов потому что ты дурик и склонял к сексу прапора, нам уже все поведали о твоих делах. пирожок
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Радужный Вротврот
11:24
да, VPN дурик всезнанйка кнечно не знает что такое
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Радужный Вротврот
11:24
Ждем когда ты перестанешь посещать гей клубы, может и геи переведутся, ахахаха
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Радужный Вротврот
11:23
перестань покупать железо на старте, дурик, зачем купил 5800x за 50к? Зачем купил недокарту за 150? Ты не экономист ты дурик
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Радужный Вротврот
11:22
О любитель залуп, твоя фотка? или парня
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Радужный Вротврот
11:20
слабые доводы, Nvidia круче в лучах, АМД хоть и пишет на коробке raytracing по факту могли написать, лучший карта во вселенный, таже бредятина.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Хаослорд Хаослорд
11:20
Gg
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Радужный Вротврот
11:19
Наглый лжец, фанатик так и скажи
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Радужный Вротврот
11:17
+
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем