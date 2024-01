Honor раскрыла список смартфонов, которые получат MagicOS 8.

Honor сегодня анонсировала MagicOS 8.0 в Китае. Новая версия операционной системы бренда наполнена функциями искусственного интеллекта.



Программное обеспечение дебютирует в серии Magic 6, запуск которой запланирован на завтра (11 января).

реклама

В конце презентации Honor раскрыла список смартфонов, которые получат обновление MagicOS 8.0. Открытое бета-тестирование MagicOS 8.0 начнется в январе. Смартфоны Magic 5 и Magic 4 первыми получат бета-версии. Бета-тест продлится до мая. Бюджетные смартфоны серии Honor X50 станут последними моделями, которые получат бета-прошивку.

Хронология открытого бета-тестирования Honor MagicOS 8

Январь

Honor Magic 5 Ultimate

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Magic 4 Ultimate

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4

Февраль

Honor Magic V2 Ultimate

Honor Magic V2

Honor Magic Vs 2

Honor Magic Vs 2 Ultimate

Honor Magic Vs

Honor Magic V

Honor V Purse

Honor Magic 3 Ultimate

Honor Magic 3 Pro

Honor Magic 3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Март

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro Flat

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Апрель

Honor 70 Pro Plus

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Май

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT Racing

Honor X40 GT

Honor X50i Plus

Honor X50i