XDefiant от Ubisoft, шутер от первого лица, призванный противостоять Call of Duty, наконец-то получит широкий релиз и вступит в предсезонную кампанию 21 мая.

Ubisoft San Francisco анонсировала XDefiant в июле 2021 года и с тех пор провела несколько раундов тестирования игры. Это соревновательный шутер 6v6, над которым трудятся бывшие разработчики Call of Duty. Главная фишка в том, что каждая фракция основана на франшизе Ubisoft. Тут представлены такие серии, как Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Far Cry и Watch Dogs. После нескольких лет тестирования Ubisoft первоначально обещала выпустить XDefiant в сентябре или октябре 2023 года, но после публичного тестирования игра была отложена.

Затем Ubisoft планировала выпустить XDefiant к концу марта этого года, но и этот срок был пропущен. В отчете Insider Gaming утверждалось, что в команде разработчиков сложился токсичный менталитет "мальчишеского клуба", который привел к проблемам и погоне за трендами, ставшими причиной этих задержек. Исполнительный продюсер Марк Рубин опроверг некоторые из этих утверждений, и теперь, похоже, Ubisoft чувствует себя достаточно уверенно, чтобы выпустить XDefiant в широкую продажу.

реклама

Он начнется с шестинедельного "предсезона", в котором будут представлены 5 игровых фракций, 5 режимов, 14 карт и 24 вида оружия. В том же блоге, где была опубликована дата запуска, Ubisoft пообещала добавить еще четыре фракции, 12 новых видов оружия и 12 новых карт в течение первого года XDefiant, который будет состоять из 4 сезонов, которые продлятся по три месяца каждый. Вот полная дорожная карта:

21 мая в 10 утра по тихоокеанскому времени XDefiant станет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. С момента запуска игра будет бесплатной.