Полный набор для активных геймеров.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 531.18, как и планировалась, драйвер включает поддержку технологии масштабирования видео в браузерах для видеокарт GeForce RTX 30 Ampere и RTX 40 Ada Lovelace. Чуть позже доступ к технологии должны получить и обладатели видеокарт RTX 20 семейства Turing. Что касается браузеров, на данный момент заявлена поддержка Google Chrome и Microsoft Edge, в них технология должна быть включена с момента выхода сборок на 110 версии движка и задействована автоматически на поддерживаемых системах после установки нового драйвера. Подробнее о технологии рассказывалось ранее, на данный момент она предназначена для масштабирования видео из разрешения 1080p в 4K.

реклама

Также в примечаниях к выпуску говорится, что GeForce Game Ready 531.18 обеспечит наилучший игровой процесс в новейших проектах с поддержкой технологии NVIDIA DLSS 3, включая Atomic Heart и закрытую бета-версию THE FINALS. В числе решённых проблем зависания Steam версии Forza Horizon 4 после 15…30 минут игры, проблемы со стабильностью в Call of Duty Modern Warfare 2. В Adobe After Effects и Media Encoder исправлены проблемы при работе с файлами ProRes RAW, а также проблемы со стабильностью в Adobe Premiere Pro.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Драйвер открывает возможность включения Resizable Bar в ремейке Dead Space. Ранее игроки смогли включить Resizable Bar вручную и сообщали о значительном повышении производительности, недоумевая, почему NVIDIA не добавила данную настройку сразу же, в компании объяснили, почему.

Источники NVIDIA Guru3D