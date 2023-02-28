NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 531.18, как и планировалась, драйвер включает поддержку технологии масштабирования видео в браузерах для видеокарт GeForce RTX 30 Ampere и RTX 40 Ada Lovelace. Чуть позже доступ к технологии должны получить и обладатели видеокарт RTX 20 семейства Turing. Что касается браузеров, на данный момент заявлена поддержка Google Chrome и Microsoft Edge, в них технология должна быть включена с момента выхода сборок на 110 версии движка и задействована автоматически на поддерживаемых системах после установки нового драйвера. Подробнее о технологии рассказывалось ранее, на данный момент она предназначена для масштабирования видео из разрешения 1080p в 4K.
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Также в примечаниях к выпуску говорится, что GeForce Game Ready 531.18 обеспечит наилучший игровой процесс в новейших проектах с поддержкой технологии NVIDIA DLSS 3, включая Atomic Heart и закрытую бета-версию THE FINALS. В числе решённых проблем зависания Steam версии Forza Horizon 4 после 15…30 минут игры, проблемы со стабильностью в Call of Duty Modern Warfare 2. В Adobe After Effects и Media Encoder исправлены проблемы при работе с файлами ProRes RAW, а также проблемы со стабильностью в Adobe Premiere Pro.
Драйвер открывает возможность включения Resizable Bar в ремейке Dead Space. Ранее игроки смогли включить Resizable Bar вручную и сообщали о значительном повышении производительности, недоумевая, почему NVIDIA не добавила данную настройку сразу же, в компании объяснили, почему.