Аппаратная трассировка лучей уже поддерживается некоторыми мобильными платформами.

Josue Ladoo Pelegrin, Unsplash

Трассировка лучей приходит в мобильные игры, аппаратное ускорение технологии уже поддерживается графическими процессорами ряда флагманских однокристальных систем, в частности, это новейшие Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) и MediaTek Dimensity 9200 (Arm Immortalis-G715). Наверняка поклонники мобильных игр в скором времени будут спорить, у кого отражения в играх краше и FPS со всеми включёнными эффектами выше. Чтобы точнее и полнее оценить возможности устройств в трассировке лучей, компания Basemark намеревается выпустить специальный бенчмарк GPUScore: In Vitro — это должен быть первый мобильный бенчмарк с поддержкой трассировки лучей.

реклама

Как объясняет компания, в In Vitro используется собственный движок Rocksolid Engine, который позволяет имитировать реальные сценарии с применением трассировки лучей для освещения, отражений и теней. Для запуска бенчмарка устройство должно отвечать следующим минимальным требованиям: операционная система Android 12 или новее, поддержка графического API Vulkan версии 1.1 и выше с расширением SPIR-V, собственно, аппаратная поддержка трассировки лучей, а также 4 ГБ оперативной памяти (возможно, хватит 3 ГБ). В In Vitro будет доступно четыре режима тестирования, после релиза, точная дата которого неизвестна, бенчмарк войдёт в набор Basemark, где уже присутствуют Relic of Life, The Expedition и Sacred Path. Relic of Life поддерживает трассировку лучей на ПК, сцены из бенчмарка показаны в видео ниже.

