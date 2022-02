А к причинам задержки инсайдеры относят целый комплекс проблем, в том числе, возможную нехватку графических процессоров.

NVIDIA планировала подробнее рассказать о новом флагмане линейки GeForce RTX 30 до конца января, но этого так и не произошло. Как сообщали ранее различные ресурсы, рецензенты не получили образцов для тестирования, официальных данных о задержке нет, но некоторой информацией готовы поделиться достаточно известные инсайдеры. В новом видео на YouTube канале Moore's Law is Dead сообщается, что даже партнёры NVIDIA недополучают информацию о текущей ситуации с новой видеокартой. Источники инсайдера указывают на возможные проблемы с печатной платой, BIOS и количеством годных чипов. Первые две проблемы, если они существовали, уже неактуальны, а последняя вызывает вопросы.

реклама

Как отмечает ресурс Wccftech, в GeForce RTX 3090 Ti должен использоваться тот же графический процессор, что и в профессиональной видеокарте RTX A6000. Он уже производится на протяжении года, поэтому проблем с его выпуском быть не должно. С другой стороны, наверняка частотный диапазон игрового варианта выше, а регулирование частот агрессивнее и здесь могли возникнуть проблемы, которые согласуются с другими слухами о печатной плате и BIOS.

Многие помнят, что на момент запуска линейки флагманы уже имели проблемы из-за регулирования частот, их исправили в новых BIOS. Также по различным обзорам известно о необходимости хорошего блока питания из-за кратковременных всплесков энергопотребления. В GeForce RTX 3090 Ti используется не только более производительный чип, но и память GDDR6X 21 Гбит/с, что делает видеокарту гораздо прожорливее. Есть предположения, что на позднем этапе тестирования в подсистеме памяти также обнаружили проблемы, подчеркивает VideoCardz.

Также в руках Moore's Law is Dead оказался промо-материал вьетнамского магазина Minh An Computer к началу продаж GeForce RTX 3090 Ti, из него можно узнать ориентировочную стоимость новой модели. Так на странице предварительного заказа варианта EX GAMER от GALAX была указана стоимость около 3800 долларов США.