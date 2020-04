Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

источник изображения: animal-crossing.com

реклама

Аналитик американского маркетингового агентства NPD Group, Мэт Пискателла (Mat Piscatella), в своем twitter (@MatPiscatella) опубликовал результаты мартовского исследования продаж виртуальных игр в США. И, конечно же, главное внимание было уделено новой игре от Nintendo — Animal Crossing: New Horizons.

Симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons была самой продаваемой игрой марта 2020 года и второй самой продаваемой игрой 2020 года. По величине проданных физических копий Animal Crossing: New Horizons стала третьей среди всех игр Nintendo в истории. Среди игр, выпущенных Nintendo, только Super Smash Bros. Ultimate и Super Smash Bros. Brawl продавались большими тиражами.

реклама

источник изображения: twitter @MatPiscatella

реклама

У Animal Crossing: New Horizons был лучший старт, чем у любой игры франшизы Mario или Zelda. Очевидно, что эта серия игр становится одной из ключевых в истории Nintendo. Продажи Animal Crossing: New Horizons в месячном выражении превысили продажи всех других игр Animal Crossing, что делает New Horizons самой продаваемой игрой в истории франшизы.

Animal Crossing: New Horizons опередила даже Call of Duty: Modern Warfare, которая опустилась на вторую строчку в рейтинге самых продаваемых игр марта, но блокбастер Activision все еще остается на первом месте по суммарным продажам в 2020 году.

реклама

Тем временем Nintendo готовит для Animal Crossing: New Horizons новое бесплатное обновление, которое станет доступно уже завтра, 23 апреля. Со всеми нововведениями апрельского обновления можно ознакомиться в официальном видеоролике от Nintendo.