molexandr
Компания GIGABYTE расширяет ассортимент в рамках дальнейшего развития сотрудничества с AMD
Упор делается на трёх группах продуктов: игровые ноутбуки и профессиональные ноутбуки с искусственным интеллектом, материнские платы и игровые OLED-мониторы.

Компания GIGABYTE объявила о дальнейшем развитии сотрудничества с AMD и расширении ассортимента в трёх группах продуктов: игровые ноутбуки и профессиональные ноутбуки с искусственным интеллектом, материнские платы и игровые OLED-мониторы, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Среди новых ноутбуков GIGABYTE выделяет две системы. Первой является игровой ноутбук AORUS MASTER 16 с процессором Ryzen 9 9955HX3D, который за счёт 16 ядер и наличия 3D V-Cache обеспечивает стабильную частоту кадров в динамичных играх и высокую производительность при создании контента. В этом ноутбуке используется система охлаждения WINDFORCE Infinity EX с тепловой производительностью 230 Вт. Вторая система — это более тонкий ноутбук GIGABYTE AERO X16 с процессорами серии Ryzen AI 400. В эти процессоры встроен нейронный блок, совместимый с программой Microsoft Copilot+ PC, и позволяющий ускорять локальное выполнение различных ИИ-задач. GIGABYTE также продвигает GiMATE — встроенного ИИ-агента для управления настройками системы, включая профили питания и производительности.

Для настольных компьютеров GIGABYTE продвигает новые материнские платы X870E из серии X3D с оптимизациями для процессоров Ryzen X3D. Одна из ключевых особенностей таких плат режим X3D Turbo Mode 2.0, направленный на оптимизацию поведения процессора. Компания объявила о доступности передовой материнской платы X870E AORUS XTREME X3D AI TOP. Плата оснащается подсистемой питания со схемой 24+2+2 и 110-амперными транзисторами DrMOS, пятью M.2 разъёмами (два PCIe 5.0 x4), несколькими полноразмерными разъёмами PCI-E для видеокарт и плат расширения с поддержкой PCIe 5.0. Также на плате установлены ЖК-дисплей, продвинутая система охлаждения, два адаптера Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с, беспроводной адаптер Wi-Fi 7. В числе USB портов на задней панели два USB4, один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и один USB 3.2 Gen 2 Type-C. В США плата замечена в продаже с ценой 1099 $.

Компания GIGABYTE также напоминает о наличии в своём ассортименте OLED-мониторов с сертификацией AMD FreeSync Premium Pro. Список таких мониторов включает модели MO27Q28GR, MO34WQC36 и MO32U24. Помимо поддержки переменной частоты обновления, компания перечисляет различные встроенные функции, которые могут быть полезны тем или иным категориям геймеров. Например, Tactical Switch 2.0 для быстрого переключения между разрешениями и соотношениями сторон, Aim Stabilizer для повышения чёткости изображения и Game Assist — прицелы, таймер и т.д.

В объявлении GIGABYTE говорится о более масштабном продвижении линейки продуктов на базе платформ и с поддержкой технологий AMD.

#amd #ноутбуки #материнские платы #gigabyte #мониторы
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
