Совместная организация объединит ChimeraOS, Nobara, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip, ASUS Linux, Bazzite и других партнёров.

Проектом Bazzite объявлено о создании Open Gaming Collective (OGC) — рабочей группы из множества организаций и проектов для совместной разработки общих компонентов игровых Linux-дистрибутивов. Идея заключается в том, что разработчики каждого дистрибутива смогут сосредоточиться на тех аспектах, которые делают их проект уникальным, в то время как общая основа будет поддерживаться коллективно.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

Может быть интересно «Open Gaming Collective (OGC) — это совместная организация, объединяющая ключевые проекты в сфере игр на Linux, в том числе ChimeraOS, Nobara, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip, ASUS Linux, а также наш проект Bazzite под управлением Universal Blue и других партнёров, о которых будет объявлено в ближайшее время».

Несмотря на то, что именно Bazzite выступила с заявлением о создании OGC, похоже, команда Bazzite не будет играть ведущую роль в группе. По всей видимости, все будут участвовать в группе на равных.

«Цель OGC — централизовать усилия вокруг критически важных компонентов, таких как патчи ядра, инструменты ввода и необходимые игровые пакеты, например, GameScope. Вместо того чтобы каждый дистрибутив поддерживал отдельные патчи и фрагментированную поддержку оборудования, улучшения теперь могут быть распространены по всей экосистеме. Короче говоря: успех одного проекта становится успехом для всех».

«В рамках работы над ядром Linux организация OGC придерживается подхода „сначала в основной репозиторий“, то есть все патчи, выпущенные OGC, как минимум находятся на стадии проверки для последующего включения в ядро Linux.

Это означает лучшую совместимость оборудования, меньшее количество дублирующих действий и более унифицированный игровой опыт в Linux для всех».

С объявлением о создании OGC также стало известно о первых изменениях для Bazzite в рамках этого объединения:

Инструмент для управления устройствами ввода Handheld Daemon (HHD) перестанет получать обновления и будет постепенно заменён InputPlumber — это та же самая система ввода, которая используется SteamOS и несколькими другими проектами Linux, ориентированными на портативные игровые устройства.

Управление RGB-подсветкой и вентиляторами будет интегрировано в пользовательский интерфейс Steam там, где это возможно, а для функций, которые не отображаются в пользовательском интерфейсе Steam, будет создан отдельный оверлей.

Использование системы отката и закрепления Bazzite в случаях, когда старые библиотеки необходимо сохранить на более долгий срок.

Переход на ядро OGC и включение в него таких функций, как безопасная загрузка, расширенная поддержка контроллеров и поддержка игровых рулей. Передача патчей, внесенных в пакеты Valve, в ядро OGC.

Bazzite также сообщает, что команда начала тестирование Faugus Launcher в качестве возможной замены Lutris в тестовой ветке. В объявлении говорится, что перед отказом от Lutris выпустят соответствующее уведомление, как минимум за 6 месяцев.

Источники: VideoCardz, XDA, GamingOnLinux.