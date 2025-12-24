Но обычных потребителей пока обрадовать нечем.

Компания Samsung откладывает закрытие линий по производству оперативной памяти DDR4, сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на издание DigiTimes. Первоначальные планы южнокорейского производителя изменились на фоне рекордного повышения цен. По информации источника, компания планирует заключить с одним из клиентов фиксированный контракт на поставку модулей DDR4 по 16 ГБ. В рамках этого контракта один модуль обойдётся заказчику в 20 $. Цена ещё может измениться, на спотовом рынке она в три раза выше.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

К сожалению, обычных потребителей пока обрадовать нечем. Как сообщается, заказчик специализируется на серверном оборудовании. Пока неизвестно о заключении подобных контрактов с компаниями, которые работают на потребительском рынке. Такой возможности не исключают, но в Tom’s Hardware это считают маловероятным, поэтому сборщикам ПК и энтузиастам не следует ожидать, что дефицит оперативной памяти ослабнет в 2026 году.