Moleculo
В Geekbench обнаружена видеокарта NVIDIA RTX 6000D с 84 ГБ видеопамяти
Незнакомка, предположительно, относится к семейству Blackwell.

В базе данных Geekbench заметили новую видеокарту NVIDIA для рабочих станций под названием RTX 6000D. Всё указывает на то, что это специальная модель семейства Blackwell, созданная по тем же причинам, что и игровые видеокарты с индексом D, такие как RTX 4090D и 5090D. Буква D указывает, что модель предназначена для китайского рынка.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

В отчёте о тестировании необычной новинки сообщается о наличии 156 вычислительных блоков или потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessor, SM). С учётом 128 ядер CUDA на SM в сумме это даёт 19968 ядер CUDA. Стандартная видеокарта RTX PRO 6000 использует полную конфигурацию из 188 SM и 24064 ядер CUDA. Иными словами, RTX 6000D представляет собой урезанную версию видеокарты с графическим процессором GB202, в котором отключено больше блоков.

Источник изображения: Geekbench

Утечка также указывает на уменьшение объёма памяти. Полноценная RTX PRO 6000 оснащена 96 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной и общей пропускной способностью 1792 ГБ/с. В свою очередь, RTX 6000D использует 84 ГБ памяти на 448-битной шине с пропускной способностью 1568 ГБ/с. Это соответствует схеме, в которой сохранены чипы GDDR7 по 3 ГБ, но используется меньшее их количество, а в графическом процессоре отключены два контроллера памяти.

Стоит отметить, что эта версия, по всей видимости, не использует брендинг RTX вместо RTX PRO, что необычно и соответствует брендингу видеокарт для рабочих станций предыдущего поколения.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
