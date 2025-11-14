Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Регенерация лучей AMD из набора FSR Redstone заработала в Black Ops 7 на видеокартах RX 9000
О поддержке видеокарт прошлых поколений информации нет

В Call of Duty: Black Ops 7 реализована одна из четырёх технологий будущего обновления набора AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) под кодовым названием Redstone. Это «регенерация лучей» Ray Regeneration. Доступна только владельцам видеокарт Radeon RX 9000 серии.

Источник изображения: AMD

Регенерация лучей использует машинное обучения для «очистки» зашумленных данных трассировки лучей перед масштабированием. Это позволяет масштабировать более чистый кадр для уменьшения мерцания, шума и временной нестабильности, сохранения деталей на отражающих поверхностях и в сценах со сложным освещением. Технология оптимизирована для новых видеокарт Radeon RX 9000 семейства RDNA 4.

AMD анонсировала FSR Redstone на выставке Computex 2025. Помимо регенерации лучей Ray Regeneration обновление добавит нейронное кэширование освещения (Neural Radiance Caching, NRC) и генерацию кадров на базе машинного обучения. Все вместе эти компоненты призваны предоставить разработчикам полноценный конвейер нейронного рендеринга на видеокартах Radeon RX 9000.

Дата полноценного релиза FSR Redstone пока не озвучена. О поддержке новых технологий видеокартами RDNA прошлых поколений информации нет. Более того, до сих пор неизвестно, появится ли поддержка базовой версии FSR 4 на видеокартах RDNA 3-, 2- и 1-го поколений. Целочисленную версию FSR 4, исходный код которой по ошибке был опубликован в открытом доступе, можно заставить работать на старых видеокартах. По оценкам специалистов, качество работы даже этой менее точной версии значительно выше, чем FSR 3, но прирост производительности ниже. Тем не менее, некоторые комментаторы дали понять, что даже с небольшим приростом производительности предпочли бы FSR 4 сглаживанию TAA или технологии масштабирования FSR 3.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 на большей части земного шара состоится сегодня, в пятницу 14 ноября. Накануне AMD выпустила графические драйверы с поддержкой новой игры Activision. В драйверы также внедрили оптимизации для Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders, поддержку процессора AMD Ryzen 5 7500X3D, исправили пару ошибок.

#amd #видеокарты #игры #call of duty #black ops 7 #fsr redstone
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
2
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
Второй пилот выдал себя за командира экипажа и даже летал для Lufthansa
+
Mitsubishi начала официальные продажи гибридного кроссовера Grandis
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
60
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
10
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
59
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
6

Сейчас обсуждают

Гарик Гордеев
13:07
Просто жадные упыри и воры. Вот и всё. Себестоимость - 100 долларов, продают по 500.
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
nonses84
13:02
Что за реклама багованой линухи? На которую даже крякнутую игру не поставить. Стимм сама ломит цены на игры и внутриигровые транзакции. Ждём дальше нормальную ОС для игр без Ии хлама и прочей херни.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Bernigan
13:00
Точно, нужно было говенный амд проц взять, был бы баланс
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Александр Пономарев
12:59
ничего никуда не уходит, как был упор в видеокарты - так и остался, причем чем выше разрешение - тем меньше разница между процессорами
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
linux4ever
12:58
В каком месте RDNA 2 это Vega? Там 2/3 от RX 6400.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
nonses84
12:46
Да не будут они делать Винду без ИИ , потому что тогда винда с ИИ не будет пользоваться спросом.
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
Mocus
12:41
Dexp - ничего не могу сказать, не пробовал. Digma - полная шляпа. Книжки построены на чипах от планшетов. В результате долго грузится, сильно жрёт батарейку, не открывает после загрузки сразу книжку, ...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
tolya21
12:29
Обычно кремлеботы такие же тупые, как краснозадые. На одном уровне эволюции находятся, так сказать
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
tolya21
12:28
Тут просто пишешь слово АМД, за час 40 минусов прилетает от фанатов. Краснозадые макаки-фанатики. Интел всё равно круче. Самый лучший нищий проц 12100f. Для среднего рынка есть 14600kf, который и 7700...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
tolya21
12:25
Кто тебя из Кащенко выпустил?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter