В Call of Duty: Black Ops 7 реализована одна из четырёх технологий будущего обновления набора AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) под кодовым названием Redstone. Это «регенерация лучей» Ray Regeneration. Доступна только владельцам видеокарт Radeon RX 9000 серии.

Регенерация лучей использует машинное обучения для «очистки» зашумленных данных трассировки лучей перед масштабированием. Это позволяет масштабировать более чистый кадр для уменьшения мерцания, шума и временной нестабильности, сохранения деталей на отражающих поверхностях и в сценах со сложным освещением. Технология оптимизирована для новых видеокарт Radeon RX 9000 семейства RDNA 4.

AMD анонсировала FSR Redstone на выставке Computex 2025. Помимо регенерации лучей Ray Regeneration обновление добавит нейронное кэширование освещения (Neural Radiance Caching, NRC) и генерацию кадров на базе машинного обучения. Все вместе эти компоненты призваны предоставить разработчикам полноценный конвейер нейронного рендеринга на видеокартах Radeon RX 9000.

Дата полноценного релиза FSR Redstone пока не озвучена. О поддержке новых технологий видеокартами RDNA прошлых поколений информации нет. Более того, до сих пор неизвестно, появится ли поддержка базовой версии FSR 4 на видеокартах RDNA 3-, 2- и 1-го поколений. Целочисленную версию FSR 4, исходный код которой по ошибке был опубликован в открытом доступе, можно заставить работать на старых видеокартах. По оценкам специалистов, качество работы даже этой менее точной версии значительно выше, чем FSR 3, но прирост производительности ниже. Тем не менее, некоторые комментаторы дали понять, что даже с небольшим приростом производительности предпочли бы FSR 4 сглаживанию TAA или технологии масштабирования FSR 3.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 на большей части земного шара состоится сегодня, в пятницу 14 ноября. Накануне AMD выпустила графические драйверы с поддержкой новой игры Activision. В драйверы также внедрили оптимизации для Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders, поддержку процессора AMD Ryzen 5 7500X3D, исправили пару ошибок.