Всё больше находок указывают на поддержку новых инструкций в будущих потребительских процессорах Intel.

В новом справочнике Intel по программированию расширений набора инструкций (версия 060 за ноябрь 2025 года) подтверждается, что инструкции AVX10.1, AVX10.2 и APX связаны с будущими процессорами, включая Nova Lake. Это соответствует недавнему обновлению oneDNN, в котором Intel добавила раннюю поддержку 512-битного AVX10.2 для «будущих» процессоров Intel Core.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

В новом документе наборы AVX10.1 и AVX10.2 теперь указаны в таблицах внедрения функций для будущих процессоров Intel, включая клиентские решения. Это первый официальный сигнал от Intel о том, что поддержка широкополосного вектора скоро вернётся в потребительские процессоры после её удаления в Alder Lake.

Intel Architecture ISA and Future Features (November 2025). Источник изображения: Intel

AVX10.2 объединяет 128-, 256- и 512-битное исполнение в рамках одной модели, устраняя проблему несоответствия гибридных ядер, которая вынудила Intel отключить AVX-512 на гетерогенных потребительских процессорах. Новый подход разработан для обеспечения единообразия инструкций как на P-ядрах, так и на E-ядрах. Процессоры Nova Lake для ноутбков тоже будут поддерживать AVX10 — это пока официально не подтверждено, но считается высоковероятным.

Intel возвращает поддержку 512-битных инструкций потребительским процессорам после внедрения компанией AMD полной поддержки AVX-512 в процессорах Zen 5.